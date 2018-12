Moscovici:in Francia sforare 3% si può

: #Manovra. Moscovici gela l'Italia: 'Non paragonabile alla situazione della Francia' #ANSA - Agenzia_Ansa : #Manovra. Moscovici gela l'Italia: 'Non paragonabile alla situazione della Francia' #ANSA - HuffPostItalia : 'La Francia può superare il 3%. L'Italia? Non c'entra'. Moscovici dice sì al deficit di Macron. Ma con Roma non esi… - repubblica : Ue, Moscovici apre alla Francia: 'Sforare il 3% è possibile. Impossibile il paragone con l'Italia' [news aggiornata… -

Il commissario europeo agli affari Economici e monetari,, intervistato dal "Parisien", ritiene che un eventuale sforamento, oltre il 3% del rapporto tra deficit e Pil, dopo l'annuncio delle misure del presidente Macron per smorzare la rabbia dei Gilet Gialli "può essere preso in considerazione"anche se in modo "limitato,temporaneo ed eccezionale". Perla situazione dellanon può essere paragonata a quella italiana.(Di mercoledì 12 dicembre 2018)