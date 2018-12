Roma | Di Francesco si salva con una Viktoria

Roma - senti Nela : 'Di Francesco? La colpa è dei giocatori!' : Ne ha parlato a RMC Sport l'ex giallorosso Sebino Nela: 'La Roma è decisamente penalizzata dai tanti infortuni. Le frasi di Di Francesco sulla panchina? Bisogna capire se si riferisce alla qualità o ...

Di Francesco : a Roma potrebbe sostituirlo Conte : Si sarebbe scomodato addirittura il totem Francesco Totti per sondare la suggestiva pista Antonio Conte quale alternativa a mister Eusebio Di Francesco per la panchina della Roma. Secondo molti osservatori DiFra è già con un piede fuori dal progetto Roma dopo l'inverosimile pareggio di Cagliari, che ha evidenziato tutti i limiti caratteriali della squadra, spesso incapace di gestire il vantaggio conseguito. Manca anche continuità nei risultati e ...

Serie A - la Roma è ormai una barzelletta : altro che Di Francesco - bisogna esonerare Monchi e Pallotta : Cagliari-Roma è una barzelletta, la Roma è una barzelletta: sta vincendo 2-0 una partita dominata, che avrebbe regalato 3 punti preziosi per la classifica e serenità a tutto l’ambiente; finisce per pareggiarla 2-2 al 94’, subendo due gol in una manciata di minuti, il secondo a tempo scaduto e in doppia superiorità numerica. Ci sarebbe da piangere se non facesse già abbastanza ridere, come dimostra il ghigno sconsolato di Eusebio Di Francesco ...

Roma - Di Francesco in sella contro Plzen e Genoa : le alternative non convincono Pallotta : Nonostante l’ennesima caduta della stagione, perché il 2-2 di Cagliari non può essere visto diversamente per come è maturato, Eusebio Di Francesco ha conservato il suo posto sulla panchina della Roma per i prossimi due impegni.La squadra è lontana dalle prestazioni di una stagione fa e qualche obiettivo sembra già irraggiungibile. Pur essendosi qualificata in anticipo agli ottavi di Champions League, cosa che non era riuscita un anno ...

Roma - Totti sta con di Di Francesco : Eusebio Di Francesco e Monchi, uno sembra dipendere dall'altro . Come scrive la Gazzetta dello Sport , se l'allenatore dovesse perdere la sua panchina, a fine stagione potrebbe salutare anche il direttore sportivo. Sono loro i due finiti nell'occhio del ciclone, sono loro i due criticati dai ...

Roma - Totti telefona a Conte : la posizione di Di Francesco è più che mai traballante : Antonio Conte contattato da Totti per sondare il terreno in merito alla panchina della Roma, il futuro di mister Di Francesco è seriamente in bilico Una telefonata di Totti ad Antonio Conte, scuote la giornata della Roma, il tutto dopo il clamoroso pareggio di ieri in 11 contro 9 in casa del Cagliari. La posizione di mister Di Francesco è a serio rischio. Per adesso la società giallorossa ha optato per un ritiro punitivo, ma ...

Roma : vacilla la panchina di mister Di Francesco : Il deludente pareggio di Cagliari ha aperto ufficialmente la crisi in casa Roma, con la panchina di Di Francesco che si è fatta bollente. In undici contro nove, contro ogni logica, la Roma si è fatta riprendere, con Marco Sau eroe della giornata che ha fatto girare la testa a mister Di Francesco, ormai sicuro di avere guidato i suoi a una vittoria diventata preziosa in terra sarda. I risultati incerti in campionato stanno facendo traballare la ...

Roma - da Trigoria arriva la fiducia a Di Francesco : Il giorno dopo il brutto, soprattutto per come è arrivato, pareggio di Cagliari , in casa Roma l'atmosfera è pesante come nemmeno in una giornata di nebbia a Milano. Le voci di un possibile esonero di ...

Roma - squadra in ritiro dopo il pari con il Cagliari : Di Francesco però non rischia la panchina : La società giallorossa ha optato per il ritiro dopo il pari con il Cagliari, Di Francesco al momento non rischia la panchina dopo la vittoria sfumata negli ultimi minuti di gioco ieri sera a Cagliari, la Roma ha disposto il ritiro per preparare la trasferta di Champions League contro il Viktoria Plzen. Questa mattina i giallorossi si sono ritrovati a Trigoria dove lavoreranno in vista della sfida in programma mercoledì in Repubblica ...

Roma - Di Francesco e la dirigenza ordinano il ritiro : La Roma sceglie la via del ritiro dopo il pareggio agguantato ieri dal Cagliari nei minuti di recupero. La squadra resterà a disposizione di Di Francesco almeno fino a mercoledì giorno in cui si ...

Roma : Di Francesco rischia l'esonero - al suo posto Montella o Paulo Sousa : soprattutto nel mondo del bookmakers, parlano ancora di un'ipotesi Antonio Conte , ipotesi al momento improbabile se si pensa che l'allenatore leccese ha declinato il prestigioso invito del Real ...

Roma - Di Francesco : "Gara assurda - non puoi prendere un gol così". Pallotta furioso : "Ci sono in campo giocatori di un'esperienza tale che non puoi prendere un gol del genere, devi chiudere la partita in un certo modo. Queste cose minano le certezze ma vanno al di là di un discorso ...

Roma nel caos : Pallotta arrabbiato - Di Francesco in bilico : La prima impressione è chiarissima: la pazienza del mondo giallorosso sembra veramente finita. Il pareggio raggiunto dal Cagliari in 9 contro 11 ha cancellato qualsiasi freno inibitorio e la rabbia ha ...

Roma - Di Francesco : 'Mi prendo le mie responsabilità - abbiamo deficit importanti' : 'Io sono l'allenatore e mi devo prendere le mie responsabilità. Sono amareggiato e arrabbiato. È una partita assurda perché non si può prendere gol in 11 contro 9. È inconcepibile. Non parliamo di ...