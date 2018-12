La tassa sui biglietti aerei frenata in Parlamento

Grillini - non siate stolti : tassare le auto a ciclo termico per favorire di fatto quelle elettriche è un suicidio. Ecco perchè - da chi vi ... : Dietro le scelte macroniane c'è solo economia ed interessi, contro quelli della stragrande maggioranza della popolazione 3.Le energie rinnovabili a livello globale rappresenteranno al massimo, con le ...

Manovra - stangata sull'auto : una tassa sui veicoli benzina e diesel. Grandi case in rivolta : L'emendamento è stato approvato nella notte. Neanche il tempo di darlo alle stampe, che la levata di scudi è stata unanime. La norma, proposta dal Movimento Cinque Stelle e...

Gilet gialli - il governo annuncerà una moratoria sull'aumento della tassa sui carburanti : Lo slittamento di alcuni mesi dell'aumento sarà accompagnato, secondo fonti governative, da altre misure di "pacificazione"

Proposta tassa dell’1 - 5% sui soldi spediti nei paesi di origine dai lavoratori stranieri : Una novità particolare emerge dagli emendamenti al decreto fiscale, atto collegato alla legge di Bilancio che reca disposizioni urgenti in materia fiscale ed economica. Gli emendamenti sono proposte correttive o proposte di inserimento di nuove norme e provvedimenti ed uno di questi, targato Lega, mette nel mirino i soldi che molti lavoratori stranieri in Italia, spediscono nel loro paese di origine per aiutare le loro famiglie. L’emendamento, ...

Quella sui money transfer è una tassa discriminatoria : Quella in corso è una settimana decisiva per l’approvazione del nuovo decreto fiscale. La Commissione finanze del Senato ha dato l’ok all’emendamento omnibus, che cancella il condono con l’integrativa speciale e introduce la sanatoria degli errori formali. Oltre a questo, vengono previste misure come il rinnovo del bonus bebè, una sanatoria sulle case popolari, l’abbattimento delle tasse per le sigarette elettroniche e la creazione di un ...

tassa sui rifiuti - troppe disparità da una città all'altra. L'indagine di Cittadinanzattiva : La città più costosa è Trapani con 571 euro. La più economica Belluno, con 153 euro. La differenza è di oltre 400 euro. Ecco l'Italia della tariffa rifiuti, che varia da regione a regione, da città a ...

Spazzatura 'salata' - la tassa sui rifiuti è una batosta : quanto paghiamo : Le famiglie italiane pagano in media 302 euro l'anno, ma c'è una profonda differenza a livello territoriale: tra alcune...

Google News potrebbe chiudere in Europa a causa di una tassa sui link : Il commissario per gli affari finanziari, Pierre Moscovici (Foto Roberto Monaldo / LaPresse) Google News potrebbe chiudere in Europa a causa di una link tax per l’utilizzo delle notizie. Questa legge, nota come articolo 11, ha lo scopo di garantire il pagamento da parte di Google agli editori online, qualora parti degli articoli compaiano nei risultati del motore di ricerca. Nel 2014 la Spagna ha approvato una legge simile, che impone ai siti ...

Francia - nonostante le proteste - il governo tira dritto e conferma la tassa sui carburanti : Il ministro della Transizione ecologica, François de Rugy, in un'intervista concessa a Le Parisien, conferma la tassa sui carburanti: “In tema di fiscalità ecologica andiamo avanti sulla traiettoria prevista. Non farlo sarebbe incosciente”. nonostante le proteste, l'esecutivo francese non ha alcuna intenzione di tornare sui propri passi.Continua a leggere

tassa su bibite - scontro nel governo In Manovra la mini-Iva sui pannolini : - TICKET NOMINALI PER SHOW IN STADI E PALAZZETTI: dal M5S arriva la proposta di biglietti con 'nome e cognome' per gli spettacoli, dai concerti ai grandi show, nelle strutture con capienza oltre i ...

In Manovra l'Iva al 5% sui pannolini tassa su bibite - scontro nel governo : Si tratta del primo passo di un percorso che nel corso dei prossimi anni mi auguro ci porterà ad avere una politica di rilancio demografico completa ed efficace, anche con un codice specifico a ...

Evasione della tassa sui rifiuti : il Comune di Savona chiede 1 - 3 milioni : Inviate a domicilio gli avvisi di accertamento per gli anni dal 2013 al 2017. Coinvolti quasi 2 mila contribuenti

Nel dl Fisco spuntano sanatoria per Tasi e Imu e tassa sui money transfer : Doppie sanzioni, invece, per chi non paga l'assicurazione dell'auto. Le maglie del decreto si allargano dopo alcuni emendamenti presentati dalla Lega che andranno al voto in Commissione la prossima ...

Lega : sanatoria per Imu e Tasi. tassa ad hoc sui money transfer : Da una Tassa ad hoc sui money transfer allo stop alla patente per gli evasori seriali per l'Rc auto. Vanno anche oltre il condono gli emendamenti al decreto fiscale presentati anche dalla stessa ...