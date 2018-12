Gelmini | ' Reddito di cittadinanza indebita il Paese e va a chi si siede comodo sul divano'

Blastingnews

: 3 - libro di Vespa disse che il reddito di c. del M5S gli piaceva? Ed altro. Vespa rimase stupefatto? Ricorda? No.… - mike76549428 : 3 - libro di Vespa disse che il reddito di c. del M5S gli piaceva? Ed altro. Vespa rimase stupefatto? Ricorda? No.… - italiano201415 : Ora dite #gelmini che non ci sono coperture per il reddito di cittadinanza dei 5s e voi dove caxxo li prendevate i… -

(Di martedì 11 dicembre 2018) Intervistata quest'oggi da Adnkronos, la capogruppo alla camera di Forza Italia, Mariastella, ha fatto il punto della situazione sui punti di criticità della manovra di bilancio targata M5S-Lega, soffermandosi anche sugli obiettivi futuri del partito di Silvio Berlusconi. A proposito della finanziaria, l'ex ministro dell'Istruzione ha dichiarato: "La manovra gialloverde è una manovra completamente sbagliata. E' una manovra che va contro le famiglie e contro le imprese. Non è una manovra per il popolo, ma contro il popolo perché di fatto non destina risorse per la crescita e per lo sviluppo. E' una manovra meramente assistenzialista e quindi riteniamo che sia profondamente inadeguata ad affrontare le sfide del. Penso al tema della lotta alla disoccupazione, penso alla necessità di rilanciare il sistema economico e produttivo. Penso anche alle poche risorse che sono state ...