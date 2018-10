Pallavolo – Zaytsev nuovo capitano del Modena | Ivan tra orgoglio e responsabilità

Mondiali di Pallavolo - tutto pronto per l’esordio dell’Italia : le parole di Blengini e di Ivan Zaytsev : In attesa della gara d’esordio, oggi i due commissari tecnici e i due capitani hanno preso parte al media meeting tenutosi presso l’hotel dove alloggiano le squadre Countdown in atto al Parco del Foro Italico dove domani alle ore 19.30 la Nazionale Maschile di Gianlorenzo Blengini farà il suo esordio contro il Giappone nei Campionati del Mondo. Il match, atteso da migliaia di appassionati e al quale assisterà il Presidente della ...

Mondiali Pallavolo 2018 – Zaytsev trascina gli azzurri : l’intervista alla moglie Ashling [VIDEO] : Ashling Sirocchi a 360°: parla la moglie di Ivan Zaytsev ai microfoni del nostro Vanni Zagnoli Il conto alla rovescia per i Mondiali di P alla volo 2018 è iniziato: domenica gli azzurri scenderanno in campo al Foro Italico per la prima sfida dell’Italia contro il Giappone. Grande protagonista e trascina tore della squadra, Ivan Zaytsev avrà i riflettori puntati su di sè. In vista dell’esordio azzurro dunque riproponiamo ...

Pallavolo - Zaytsev a favore della vaccinazione : “si tratta di una forma di rispetto per la comunità” : Il giocatore azzurro ha parlato della vaccinazione ai microfoni di Grazia, sfidando i movimenti no-vax “Ci tenevamo a far sapere che per noi vaccinare i figli è una forma di rispetto per tutta la comunità: nei Paesi dove non si vaccina la mortalità per malattie infettive è molto più alta. Non si tratta di guerra tra case farmaceutiche, ma di dati scientifici“. Ivan Zaytsev, stella della Nazionale italiana di volley in procinto ...