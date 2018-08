Fumo | l’uso di sigarette elettroniche può invertire il danno causato dal tabacco nei

meteoweb.eu

: @matteosalvinimi Vi prego aiutatemi ho letto l'articolo di Saviano su 'La Repubblica' di oggi; io non fumo non bev… - avolio_stefano : @matteosalvinimi Vi prego aiutatemi ho letto l'articolo di Saviano su 'La Repubblica' di oggi; io non fumo non bev… - scafato : @a_piedi_nudi @RobertoBoffi Bassi dosaggi di THC - difficili da controllare a tappeto - non impediscono l’uso cumul… -

(Di martedì 28 agosto 2018) Un nuovo studio pubblicato sull’International Journal of Chronic Obstructive Pulmonary Disease, e guidato dal prof. Riccardo Polosa, direttore del CoEHAR – Centro di Ricerca per la Riduzione deldadel Dipartimento di Medicina clinica e sperimentale dell’Università degli Studi di Catania, suggerisce che l’uso dipuòalcuni dei danni derivanti daldinei pazienti con broncopneumopatia cronico ostruttiva (BPCO). Inoltre, l’uso della e-cig sembra migliorare i parametri obiettivi e soggettivi della BPCO anche nel lungo periodo. In uno studio durato 3 anni, gli investigatori hanno condotto una rivalutazione prospettica delle variazioni dei parametri respiratori oggettivi e soggettivi in ​​un totale di 44 pazienti con BPCO, confrontando 22 pazienti che avevano smesso di fumare o avevano sostanzialmente ridotto ...