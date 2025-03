Mistermovie.it - Mister Movie | Mike Faist avrebbe puntato a un ruolo chiave in “Sgt. Rock” della DC insieme a Colin Farrell

L'universo DC si prepara ad accogliere un nuovo eroe: Sgt.. A partire da novembre 2024, DC Studios ha avviato la produzione di un film dedicato al leggendario sergente, personaggio nato dalla creatività di Robert Kanigher e Joe Kubert nel lontano 1959, sulle pagine di "Our Army at War". Franklin John, soldato eccezionalmente abile nella Seconda Guerra Mondiale, noto per la sua precisione nel tiro e nel lancio di granate, ha fatto la sua recente comparsa nella serie animata DCU "Creature Commandos", con la voce di Maury Sterling.in Pole Position,Sulle Sue Tracce?Inizialmente si era vociferato il coinvolgimento di Daniel Craig nelprincipale, ma Peter Safran e James Gunn hanno chiarito che non c'è mai stato un accordo ufficiale, nonostante il nome di Craig fosse stato preso in considerazione per viasua collaborazione con il regista Luca Guadagnino nel film "Queer".