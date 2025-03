Oasport.it - MotoGP, Luigi Dall’Igna: “Bagnaia non ha avuto alcun problema alle gomme, ci tengo a sottolinearlo”

Ducati dominante e cinque moto nelle prime cinque posizioni nel GP d’Argentina, secondo appuntamento del Mondiale 2025 di. Questo è il dato che più conforta, figura di riferimento tecnica e gestionale della Rossa in top-class. I fratelli Marc e Alex Marquez si sono presi ancora una volta la scena e l’asso nativo di Cervera ha dato una nuova dimostrazione della sua forza. A completare il podio un redivivo Franco Morbidelli (Ducati VR46), tornato sul podio dopo quattro anni.“È stata una gara combattuta, non era facile realizzare quei tempi con la gomma media al posteriore, infatti serviva gestirla. Devo dire che ho assistito a una grandissima battaglia e bella battaglia“, ha commentato a caldoai microfoni di Sky Sport.L’unico a non essere particolarmente felice di questa situazione così favorevole alla scuderia di Borgo Panigale è Francesco