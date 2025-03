Repubblica.it - De Pascale e l’emergenza maltempo: “Lockdown e disagi, ma le allerte meteo salvano vite”

Leggi su Repubblica.it

Il presidente della regione Emilia-Romagna dopodei giorni scorsi: “Salvi per venti centimetri di argine in alcuni punti. Si può riuscire a contenere le acque. Però non si può raccontare che esistono opere in grado di annullare il rischio"