Ecodibergamo.it - Omicidio Bonomelli: «Forse agli imputati conveniva che morisse»

Leggi su Ecodibergamo.it

IL PROCESSO. L’80enne fu narcotizzato: non sopravvisse. «Se si fosse risvegliato li avrebbe accusati della rapina». Per i 4 in Appello chiesta la conferma della condanna.