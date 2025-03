Ilrestodelcarlino.it - Risorse anti-calamità: "I soldi sono pronti. E con la legge quadro aiuti ancora più rapidi"

I fondi post-(alluvioni e terremoti) continuano a catalizzare l’attenzione: Rosaria Tassinari, deputata azzurra e coordinatrice regionale dell’Emilia-Romagna di Forza Italia, dopo l’intrevento di ieri sugli stanziamenti governativi sulle esondazioni in Romagna nel 2023 e nel 2024, rievoca stavolta il terremoto appenninico del 18 settembre 2023: "state stanziate per interventi emergenziali di 13,95 milioni di euro". Tassinari torna poi su un punto che appare nodale per l’erogazione concreta dia chi è stato colpito dalle avversità: "Il disegno disulla ricostruzione post-fornirà al Paese uno strumento normativo essenziale per garre tempie certi negli interventi – ricorda Tassinari –. L’approvazione dellaè attesa nelle prossime settimane".