Alpha al cinema dal 18 settembre | scopri la trama e i dettagli

Dal 18 settembre, preparatevi a vivere un’esperienza cinematografica unica con Alpha, il nuovo capolavoro di Julia Ducournau. Presentato al Festival di Cannes 2025, il film esplora temi profondi come l’identità, la crescita e l’accettazione attraverso una narrazione intensa e coinvolgente. Un’opera che promette di lasciare un’impronta indelebile nel cuore degli spettatori, confermando ancora una volta come il cinema contemporaneo sia capace di emozionare e far riflettere.

Il cinema contemporaneo continua a sorprendere con opere che uniscono intensità emotiva e tematiche profonde. Tra le produzioni più attese di questa stagione si distingue il film Alpha, diretto dalla regista francese Julia Ducournau. Presentato in concorso al Festival di Cannes 2025, questo lungometraggio promette di essere un esempio di narrazione potente e coinvolgente, capace di affrontare temi come l’identità, la crescita e l’accettazione personale attraverso una prospettiva familiare e collettiva. l’uscita e distribuzione del film. quando e dove vedere Alpha. Alpha sarà disponibile nei cinema italiani a partire dal 18 settembre 2025, distribuito da I Wonder Pictures. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Alpha al cinema dal 18 settembre: scopri la trama e i dettagli

Alpha è il nuovo, grande film di Julia Ducournau

