Calciomercato Milan il Galatasaray punta Maignan | la risposta del portiere

Il calciomercato del Milan si infiamma: il Galatasaray si fa avanti anche per Mike Maignan, dopo aver sondato Yann Sommer e Victor Osimhen. Ma il portiere francese ha già preso una decisione chiara, pronta a difendere i colori rossoneri. La sfida tra club europei si fa sempre più accesa, lasciando i tifosi in attesa di sviluppi sorprendenti. Quale sarà il prossimo capitolo di questa telenovela di mercato?

Calciomercato Milan, il Galatasaray punta anche Mike Maignan dopo Yann Sommer e Victor Osimhen: il portiere ha già detto preso posizione. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, il Galatasaray punta Maignan: la risposta del portiere

