Caserta ruba l’acqua delle Reggia per irrigare i campi | arrestato imprenditore agricolo

Un episodio che lascia senza parole scuote Caserta: un imprenditore agricolo di 58 anni è stato arrestato per aver rubato e danneggiato il patrimonio storico dell’Acquedotto Carolino, patrimonio UNESCO. La sua azione sconsiderata ha compromesso una vasca borbonica, danneggiando un simbolo della storia e della cultura locale per irrigare i propri campi. Un atto che mette in evidenza l’importanza di tutelare e rispettare il nostro patrimonio.

Ha danneggiato una vasca borbonica dello storico Acquedotto Carolino, patrimonio tutelato dall’UNESCO, per realizzare un allaccio abusivo e deviare l’acqua verso i propri terreni agricoli. Un imprenditore 58enne di Caserta è stato arrestato dai carabinieri e posto agli arresti domiciliari con l’accusa di furto aggravato e danneggiamento a bene culturale. Caserta, ruba l’acqua dell’Acquedotto Carolino . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Caserta, ruba l’acqua delle Reggia per irrigare i campi: arrestato imprenditore agricolo

In questa notizia si parla di: caserta - acqua - ruba - reggia

Reggia di Caserta, ruba l'acqua dalle fontane storiche: l'allaccio abusivo e i fori sul muro di cinta, 145 metri di tubazione verso i suoi campi; Ruba acqua alla Reggia di Caserta: arrestato; Danneggia vasca borbonica alla Reggia di Caserta e ruba acqua con allaccio abusivo: arrestato.

Reggia di Caserta, ruba l'acqua dalle fontane storiche: l'allaccio abusivo e i fori sul muro di cinta, 145 metri di tubazione verso i suoi campi - Ecco perché: ha danneggiato una vasca borbonica dello storico Acquedotto Carolino (bene tutelato dall'Unesco) ... Da ilmessaggero.it

Ruba acqua dalla Reggia di Caserta: arrestato imprenditore agricolo - I Carabinieri della Stazione di Caserta e del Nucleo Carabinieri Forestale di Caserta, nella giornata di ieri 9 luglio, hanno arrestato un 58enne imprenditore agricolo del posto, ... msn.com scrive