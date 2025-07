Protesta rossa sotto la sede di Libero e il Giornale La solidarietà de Il Tempo | pro Pal e sinistra i veri fascisti

Una scena di protesta si è svolta sotto le sedi di Libero e Il Giornale a Milano, sollevando un acceso dibattito sul diritto alla libertà di espressione e sulla percezione di repressione. I manifestanti, appartenenti a Potere al Popolo e Cambiare Rotta, denunciano la "criminalizzazione del dissenso", scagliandosi contro i media considerati "professionisti della menzogna". La solidarietà de Il Tempo ai colleghi sottolinea le tensioni che infiammano il panorama politico e mediatico italiano, riflettendo le sfide di un Paese diviso.

Un gruppetto di manifestanti ha inscenato una protesta sotto la sede di Libero e il Giornale, in via dell'Aprica a Milano. Una manifestazione "contro la criminalizzazione del dissenso e la legittimazione della repressione", affermano i militanti che si scagliano contro "i professionisti della menzogna", si legge sul volantino diffuso sui social di Potere al Popolo e Cambiare rotta. Da parte de Il Tempo la solidarietà ai colleghi dei due quotidiani per una manifestazione che dimostra ancora una volta che Pro Pal e sinistra sono i veri fascisti di oggi. . 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Protesta rossa sotto la sede di Libero e il Giornale. La solidarietà de Il Tempo: pro Pal e sinistra i veri fascisti

In questa notizia si parla di: protesta - sotto - libero - giornale

“GiocoQuando” sotto accusa: famiglie escluse e servizi insufficienti, esplode la protesta ad Arezzo - Arezzo è teatro di una vivace protesta contro il progetto “GiocoQuando”, ideato dal Comune per offrire attività estive ai bambini.

?Ecco la prima pagina di Libero di oggi Il colpo dello Strega: intellettuali sotto sfratto Mario Sechi: Sullo Ius Scholae non c'è trattativa Cairo imbarca Saviano e chiede il canone Capezzone: Con il caldo rispuntano pure i televirgologi Bertinotti comunista sì, m Vai su Facebook

Protesta rossa sotto la sede di Libero e il Giornale. La solidarietà de : pro Pal e sinistra i veri fascisti di oggi; Milan allo sbando, Furlani è sotto choc: Tutto passa da me e non ho accordi con nessuno; Vermi nella minestra: mercoledì riunione. Piastra gioca a nascondino. A Brandizzo, venerdì, panino libero..

Corteo dei Pro Pal sotto la sede de Il Giornale e Libero - I sostenitori di "Potere al Popolo" si sono presentati in via dell'Aprica a Milano per manifestare contro gli articoli sulle presunte infiltrazioni nel partito ... Si legge su ilgiornale.it

"Ci vediamo giovedì". Cambiare Rotta e Potere al Popolo preparano il sit-in contro il Giornale e Libero - Le due organizzazioni si sono date appuntamento sotto le redazioni delle testate per una manifestazione di protesta ... Lo riporta msn.com