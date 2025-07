Addio a Teresa Iantosca madre del presidente D’Agostino

L’US Avellino 1912 piange la perdita di Teresa Iantosca, madre del presidente Angelo Antonio D’Agostino e nonna di Giovanni D’Agostino. Un momento di grande dolore che ha profondamente colpito l’ambiente biancoverde, cuore pulsante della comunità sportiva irpina. La società si è stretta con affetto alla famiglia D’Agostino, condividendo il cordoglio per questa perdita improvvisa e sentita.

L' U.S. Avellino 1912 è in lutto. Nelle scorse ore è venuta a mancare la signora Teresa Iantosca, madre del presidente del club Angelo Antonio D'Agostino e nonna dell'Amministratore Unico della I.D.C. Giovanni D'Agostino. La notizia ha scosso l'ambiente biancoverde, profondamente legato alla famiglia D'Agostino, punto di riferimento del progetto sportivo e societario dell'Avellino. La società si è stretta attorno al dolore del presidente, esprimendo cordoglio e vicinanza in questo momento difficile. «A loro – si legge in una nota ufficiale – va l'abbraccio e la solidarietà di tutto il club».