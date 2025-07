Ti lego Nuove minacce di stupro all' ex Miss Italia Francesca Bergesio

L’ombra del cyberstalking torna a minacciare la tranquillità di personaggi pubblici come Francesca Bergesio, ex Miss Italia. I messaggi intimidatori e le minacce di stupro evidenziano il grave rischio online e l’importanza di tutelare le vittime. La Polizia Postale ha già identificato il responsabile, un 26enne di Catania, ma il caso sottolinea quanto sia cruciale rafforzare le misure di sicurezza digitale e legale per proteggere chi subisce queste intimidazioni.

" So dove abiti ". E ancora: " Ti lego al letto e ti stupro ". Sono alcuni messaggi dal tono intimidatorio che ha ricevuto l'ex Miss Italia Francesca Bergesio, già vittima di un precedente episodio di stalking. Il presunto stalker è stato identificato dalla Polizia Postale: si tratta di un 26enne residente a Catania, al quale nei giorni scorsi la Procura di Asti ha notificato un avviso di conclusione delle indagini preliminari. In caso di rinvio a giudizio, l'indagato dovrà rispondere del reato di minaccia aggravata. I messaggi choc. Le nuove minacce risalgono allo scorso febbraio. L'uomo ha utilizzato un account falso, con la foto di un teschio come immagine del profilo, per contattare l'ex Miss Italia su Facebook. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - "Ti lego". Nuove minacce di stupro all'ex Miss Italia Francesca Bergesio

