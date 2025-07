Colleferro Sponde Sonore Festival Dal 17 al 20 Luglio quattro giorni di musica gratuita per valorizzare il restaurato Parco Fluviale ai Piani Artigianali

Preparati a vivere un’estate indimenticabile: dal 17 al 20 luglio, Colleferro ospita il “Sponde Sonore Festival”, quattro giorni di musica gratuita nel suggestivo Parco Fluviale ai Piani Artigianali. Un appuntamento pensato per valorizzare e riscoprire il cuore verde della città, offrendo emozioni e divertimento per tutta la famiglia. Non perdere l’occasione di essere parte di questa meravigliosa festa all’aria aperta, un evento che promette di lasciare il segno nell’anima di tutti i partecipanti.

COLLEFERRO – Il Comune di Colleferro è entusiasta di annunciare la prima edizione del "Sponde Sonore Festival"

Anagni. Casa Barnekow. Da Venerdì 17 a Domenica 20 Luglio un weekend ricco di musica, spettacolo e cultura; 10 Luglio 2025; “Sponde Sonore Festival”: quattro giorni di musica gratuita a Colleferro.

Festival Sponde Sonore 2022 - Palermo | Guida Sicilia - La rassegna SPONDE SONORE, dal 5 al 10 settembre, si trasforma in un vero e proprio festival con cinque giorni di concerti e stage di musica, canto e danza di grande livello artistico e didattico. Scrive guidasicilia.it

Sponde Sonore si fa festival: 5 giorni di concerti - PALERMO – La rassegna Sponde Sonore si trasforma in Festival con cinque giorni di concerti e stage di musica, canto e danza dal 6 al 10 settembre. Secondo livesicilia.it