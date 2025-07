Lollobrigida | Difendiamo una PAC autonoma e centrata sugli agricoltori

Lollobrigida ribadisce con fermezza la posizione italiana sulla Politica Agricola Comune, sottolineando l'importanza di una PAC autonoma e focalizzata sugli agricoltori. In un momento cruciale per il settore, il ministro ha evidenziato come l’Italia non arretrerà nella difesa di un sistema che sostiene il futuro dell’agricoltura nazionale e sovrana. Durante l’evento promosso da Copagri, il suo messaggio è stato chiaro: la tenacia italiana è fondamentale per garantire un domani sostenibile e prospero per tutti gli agricoltori.

«L’Italia non arretra nella difesa della Politica Agricola Comune». È questo il messaggio forte e chiaro lanciato oggi dal ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, nel corso dell’evento promosso da Copagri dal titolo “La centralità della PAC per il futuro dell’agricoltura”. Durante il suo intervento, Lollobrigida ha ribadito l’opposizione del governo italiano a qualsiasi ipotesi di accorpamento della PAC in un fondo unico e indistinto: «Non possiamo accettare che venga snaturata. Deve restare uno strumento autonomo, forte, pensato per garantire il presidio del territorio, la produzione di qualità e la tutela dell’ambiente». 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Lollobrigida: “Difendiamo una PAC autonoma e centrata sugli agricoltori”

In questa notizia si parla di: lollobrigida - difendiamo - autonoma - centrata

“Gina Lollobrigida non è autonoma“/ Nominato amministratore ... - Il Tribunale ha ufficialmente definito Gina Lollobrigida «non più autonoma» e per questo le hanno nominato un amministratore di sostegno che possa occuparsi della gestione societaria e del ... Riporta ilsussidiario.net

Lollobrigida, 'difendiamo e promuoviamo la nostra qualità' - Ha voluto lanciare questo messaggio il ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco ... Come scrive ansa.it