L’US Avellino 1912 si stringe al dolore della famiglia D’Agostino

L’US Avellino 1912 si unisce nel dolore più profondo per la perdita della signora Teresa Iantosca, figura amata e rispettata da tutta la comunità. In questo momento di grande rimpianto, i nostri pensieri vanno a Angelo Antonio D’Agostino, presidente del club, e a Giovanni D’Agostino, amministratore unico della I.D.C., condividendo con loro e la famiglia questa triste perdita, sperando che l’amore e il ricordo possano portare conforto e forza.

