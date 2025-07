Video – Giandomenico Basso fa tripletta a Roma

In un’emozionante battaglia tra curve e rettilinei, Giandomenico Basso conquista una vittoria memorabile a Roma, firmando una tripletta che consacra la sua supremazia nel Campionato Italiano Assoluto Rally e nella serie europea. Dopo oltre 200 km di sfide intense, il pilota dimostra ancora una volta il suo talento, superando avversari di livello come Mabellini e Marczyk, mentre Crugnola perde posizioni per una penalità. Una gara che rimarrà impressa nella storia delle corse.

Al termine di oltre 200 Km di prove speciali, il leader del Campionato Italiano Assoluto Rally si è imposto nell’appuntamento valido per la serie europea. Basso ha avuto la meglio su Andrea Mabellini e su Miko Marczyk. Quinto Andrea Crugnola per una penalità di venti secondi nell’ultima giornata. 🔗 Leggi su Tuttorally.news

Colpo di scena al Rally di Roma Capitale 2025: Andrea #Crugnola, fino a poche ore fa protagonista di un duello serratissimo con Giandomenico Basso, incassa una penalità che cambia il volto della classifica. Il pilota è stato penalizzato per un ritardo di due Vai su Facebook

Clamoroso a Roma, vincono Basso-Granai per la tripletta nel CIAR Sparco; Clamoroso al Roma Capitale: Basso-Granai calano il triplone; MOTORI: Affondo al Rally di Roma per Basso-Granai | VIDEO.

Clamoroso al Roma Capitale: Basso-Granai calano il triplone - A destinare l'ennesima sfida con Andrea Crugnola e Pietro Ometto, su Citroen C3, è stata una penalità per 2' ... Secondo noitv.it

Rally di Roma Capitale. Giandomenico “Blade Runner” Basso [VIDEO] - Crugnola, in testa, è penalizzato di 20 secondi e Basso ribalta a suo favore la situazione, andando a vincere per la terza volta il Rally e prendendo il volo ... Si legge su automoto.it