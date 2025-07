VIDEO | Lavoro nero alimenti non tracciati e anomalie strutturali | sanzioni e sequestri in due lidi della Plaia

La lotta al lavoro nero e all’evasione alimentare si intensifica lungo la Playa, con una task force coordinata dalla Polizia di Stato che ha scoperto alimenti non tracciati, anomalie strutturali e irregolarità che minacciano la sicurezza dei consumatori. Dopo i recenti controlli, sono state applicate sanzioni e sequestri mirati a garantire legalità e tutela per cittadini e clienti. Un impegno costante per tutelare l'integrità delle attività commerciali e la salute pubblica.

La task force coordinata dalla polizia di Stato è tornata in azione, come già avvenuto nei giorni scorsi, per effettuare delle verifiche in due noti lidi della Playa, posti in viale Kennedy. I poliziotti della squadra volanti, delle moto volanti, delle moto d’acqua, del reparto a cavallo e della. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

