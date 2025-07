Paredes saluta la Roma | oggi l’ufficialità torna al Boca Juniors

Leandro Paredes dice addio alla Roma e torna a casa, al Boca Juniors, il club che lo ha scoperto e plasmato. Dopo una lunga attesa e negociazioni appassionate, si conclude un capitolo importante della sua carriera, aprendo le porte a un nuovo inizio. Il destino di un talento argentino prosegue tra le fila dei suoi sogni e delle sue origini, pronto a scrivere nuove pagine di successi. Il futuro è tutto da scoprire.

È finita ufficialmente l’avventura di Leandro Paredes alla Roma. Il centrocampista argentino torna là dove tutto era cominciato: al Boca Juniors, il club che lo ha lanciato e che da mesi lo corteggiava apertamente. Una trattativa lunga, estenuante, a tratti logorante per società , giocatore e tifosi. Ma oggi è il giorno della parola fine. Anzi, del nuovo inizio. Un addio scritto da mesi: perché il matrimonio era destinato a finire. Il destino di Paredes e della Roma sembrava segnato già da gennaio, quando un primo tentativo del Boca non andò a buon fine per divergenze tra il giocatore e il presidente Juan Roman Riquelme. 🔗 Leggi su Sololaroma.it