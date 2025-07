Serata di afrobeat e melodie funky a Sadurano si ballano le hit degli anni ' 80

serata di afrobeat e melodie funky a Sadurano, dove si ballano le hit degli anni ’80. Il circolo Alci "Il Grottino" invita tutti a vivere un weekend all’insegna della musica, del relax e del divertimento, con eventi pensati per regalare sorrisi e momenti indimenticabili. Non perdete l’occasione di immergervi in atmosfere coinvolgenti e di condividere emozioni con amici e famiglia. La festa continua domenica 13!

Il circolo Alci "Il Grottino" di Sadurano propone per il fine settimana due giornate ricche di eventi. Sabato 12 luglio a partire dalle 18 spazio ai mercatini e al mondo della meditazione con gli espositori di prodotti naturali, artigianali e biologici. Domenica 13, invece, torna protagonista la.

