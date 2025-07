Beach Soccer il Catania travolge il Viareggio | 3-0 e ritorno in vetta

Il Catania Beach Soccer torna a dominare il campionato con una vittoria netta e convincente, superando per 3-0 il Viareggio nella quinta giornata. Dopo la sconfitta subita contro gli stessi avversari appena 11 giorni fa, i rossazzurri hanno dimostrato grande determinazione e maturità , riportandosi in vetta alla classifica. Una prestazione che conferma il loro stato di forma eccellente e la voglia di lottare fino all’ultimo minuto.

Vittoria netta e convincente per il Catania Beach Soccer, che nella quinta giornata di campionato ha superato per 3-0 il Viareggio nel big match andato in scena ieri a Castellammare di Stabia. A soli 11 giorni dal ko subito proprio contro i bianconeri, i rossazzurri si sono presi una brillante. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

In questa notizia si parla di: beach - soccer - catania - viareggio

Beach soccer. Presentato il Valenti: si gioca dall’11 al 17 agosto - Il beach soccer "Memorial Matteo Valenti" torna con la sua ventesima edizione, dal 11 al 17 agosto. Un traguardo straordinario per onorare la memoria di Matteo e Attilo Simonetti, che sarà celebrato con grande entusiasmo.

3 Domusbet.tv Catania Beach Soccer 0 Farmaé Viareggio Bs #CTBS #ForzaCataniaSempre Vai su Facebook

Beach Soccer, il Catania travolge il Viareggio: 3-0 e ritorno in vetta; La Farmaè Viareggio vola a Castellammare di Stabia per sfidare le due squadre di Catania; Coppa Italia Q8 Beach Soccer. Sfida da sogno sulla sabbia, è finale tra Napoli e Farmaè Viareggio.

Ritorno amaro in campionato per la VBS: Catania vince 3-0 - A Castellammare di Stabia i bianconeri incappano in una giornata storta, f ... Come scrive noitv.it

Comincia con una sconfitta la seconda tappa della poule scudetto di serie A per la Farmaè Viareggio - 0 con il Catania: i bianconeri incappano in una giornata storta, faticando oltremodo a trovare la porta avversaria ... Scrive luccaindiretta.it