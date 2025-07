Reggio Calabria cocaina dal Sudamerica alla Locride | 21 arresti

Una brillante operazione antidroga coordinata dalla DDA di Reggio Calabria ha sgominato un vasto network di traffico di cocaina dal Sud America alla Locride. Con oltre 100 agenti impegnati in territori come Platì e Siderno, sono stati eseguiti 21 provvedimenti tra arresti in carcere e domiciliari. Un duro colpo alle associazioni criminali, che dimostra come la lotta alla droga sia una priorità per la sicurezza della regione.

Una vasta operazione antidroga coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria è scatta poco prima dell’alba. Più di cento gli agenti della Polizia di Stato impegnati nei territori di Platì e Siderno nella ricerca di 14 soggetti destinatari di ordinanza di custodia cautelare in carcere e 7 di arresti domiciliari. In totale sono 21 le persone accusate di far parte, a vario titolo, di tre differenti associazioni per delinquere finalizzate, le prime due, all’importazione dalla Colombia e dall’Ecuador di ingenti carichi di cocaina occultata all’interno dei container stipati sulle navi commerciali e, una terza, specializzata nella coltivazione di piante di canapa indiana e nella commercializzazione all’ingrosso e al dettaglio della marijuana ricavata. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Reggio Calabria, cocaina dal Sudamerica alla Locride: 21 arresti

In questa notizia si parla di: reggio - calabria - cocaina - arresti

Maxi sequestro di droga della Guardia di Finanza nel porto di Gioia Tauro, in provincia di Reggio Calabria: 417 i kg di cocaina posti sotto sequestro dopo essere stati scovati all’interno di un container. Lo stupefacente avrebbe fruttato alle consorterie criminali Vai su Facebook

