Puppo spiega | I giornalisti non sono contenti del rapporto con Sinner Il n1 non vuole più attenzioni del dovuto

Jannik Sinner continua a stupire a Wimbledon, raggiungendo le semifinali, ma non mancano i retroscena dietro le quinte. Puppo svela le tensioni tra i giornalisti e il suo rapporto con il campione, mentre il numero uno del tennis preferisce rimanere in disparte, desiderando meno attenzioni. Tra analisi e polemiche, la nostra puntata di Tennismania-Speciale Wimbledon promette di mettere luce su tutto ciò che sta scuotendo il torneo. Non perdertela!

Jannik Sinner avanza alle semifinali di Wimbledon, mentre si ferma il cammino di Flavio Cobolli. Di questo e molto altro si è parlato nella puntata odierna di Tennismania-Speciale Wimbledon, in onda sul canale Youtube di OA Sport. Assieme al conduttore Dario Puppo erano presenti, come sempre, Guido Monaco e Massimiliano Ambesi, che hanno analizzato quanto sta avvenendo nel torneo del Grande Slam londinese, con il mirino già puntato verso i prossimi turni. Dario Puppo ha iniziato il suo racconto dal match di Jannik Sinner, che ha sconfitto Ben Shelton con il punteggio di 7-6 6-4 6-4 nei quarti dei Championships: “ Si conferma la tendenza che le giornate pari siano quelle più frizzanti e interessanti. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Puppo spiega: “I giornalisti non sono contenti del rapporto con Sinner. Il n.1 non vuole più attenzioni del dovuto”

In questa notizia si parla di: sinner - puppo - spiega - giornalisti

Puppo avvisa: “Non so chi possa fermare Sinner e Musetti nei prossimi 10 anni. Jannik come Federer” - Dario Puppo, insieme a Massimiliano Ambesi e Guido Monaco, esplora il futuro del tennis italiano nel programma TennisMania su OA Sport.

Curioso come l’essere “umano” di Jannik Sinner sia venuto fuori proprio contro colui che, in tempi non sospetti, lo aveva definito “non umano”. Si percepisce una certa preoccupazione per la sconfitta del numero uno al mondo contro Bublik, e questo mi stupisc Vai su Facebook

Puppo secco: “Sinner ipocondriaco? Non scherziamo! Strana la decisione di Jasmine Paolini”; Puppo spiega: “C’è un fondamentale di Sinner che è migliorato tanto e che mi impressiona”; Cahill rivela: “Djokovic mi disse che Sinner non aveva gioco o variazioni. Non gli faceva male”.

Puppo spiega: “La fluidità con cui Sinner colpisce la palla non può ... - Jannik Sinner ha conquistato la seconda vittoria nel Round Robin delle ATP Finals 2024. Si legge su oasport.it

Sinner fa paura a Medvedev: la risposta ai giornalisti spiazza tutti - Medvedev: "Tra Sinner e Djokovic non so scegliere" Ai giornalisti Medvedev ha ammesso: "Jannik sta giocando molto bene, quindi se sono sincero al 100% e mi chiedete contro chi preferisco giocare ... Lo riporta corrieredellosport.it