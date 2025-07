Gallipoli malore in acqua | morta una donna

Una tragedia sconvolge Gallipoli: un malore improvviso in mare si è portato via una donna di 83 anni, turista proveniente dal Centro-Nord. Mentre si trovava nelle acque di Lido San Giovanni, un’improvvisa emergenza ha richiesto interventi immediati, ma purtroppo non c’è stato niente da fare. Un triste avvertimento sulla fragilità della vita e l’importanza della massima prudenza nelle zone balneari.

Una donna di 83 anni, turista proveniente dal Centro-Nord, è morta nella mattinata di oggi a Gallipoli, nei pressi di Lido San Giovanni. La donna era in acqua, quando ha avuto un. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Gallipoli, malore in acqua: morta una donna

In questa notizia si parla di: donna - gallipoli - acqua - morta

Coltelli, bastone e irruzione nel cortile, donna con tre figli terrorizzata da un 61enne a Gallipoli - A Gallipoli, un professionista di 61 anni è stato arrestato per atti persecutori nei confronti di una donna con tre figli, dopo un'irruzione nel suo cortile armato di coltelli e bastone.

LIVEPARROCCHIA SAN LAZZARO DI BETANIA - GALLIPOLI (LECCE) In unione di preghiera inserisci qui la tua intenzione Vai su Facebook

Gallipoli, malore in acqua: morta una donna; Gallipoli, riportato a riva il corpo senza vita di una donna; Cadde dal balcone del residence a Gallipoli, indagato ora il proprietario di casa: Doveva fare manutenzione.

Gallipoli, riportato a riva il corpo senza vita di una donna - Il bagnino del lido San Giovanni è subito intervenuto ma il suo tentativo è stato vano: era già morta. Segnala lagazzettadelmezzogiorno.it

Emerge il corpo di una donna dal fiume, la tragica ipotesi: potrebbe essere Clara, scomparsa da aprile - ROVIGO – È stato rinvenuto nella serata di mercoledì 9 luglio, nelle acque del fiume Adige, il corpo senza vita di una donna. Secondo nordest24.it