‘Una notte al museo’ in arrivo il reboot | quello che sappiamo

Se siete appassionati delle avventure notturne al museo, preparatevi a una sorpresa: il reboot di “Una notte al museo” sta per arrivare, portando con sé una storia totalmente nuova e coinvolgente. Prodotto da Shawn Levy, regista del successo originale, e scritto da Tripper Clancy, il film promette di regalare emozioni fresche e divertenti. Ecco tutto quello che c’è da sapere su questa attesissima rinascita cinematografica.

La celebre saga comica 'Una notte al museo' si prepara a tornare sul grande schermo con un nuovo capitolo in fase di sviluppo presso i 20th Century Studios. Secondo quanto riportato da Entertainment Weekly, il progetto sarà prodotto dal regista originale della trilogia, Shawn Levy. Ecco quello che sappiamo su questo nuovo film. Una storia completamente nuova . La sceneggiatura del reboot è stata affidata a Tripper Clancy, già autore di Stuber e Die Hart, mentre al momento non è ancora stato assegnato un regista. La trama è ancora avvolta nel mistero, ma si sa che il film racconterà una storia completamente nuova con un cast di personaggi inediti.

