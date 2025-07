Il Parlamento europeo respinge la mozione di sfiducia a von der Leyen

Il Parlamento Europeo ha respinto la mozione di sfiducia contro Ursula von der Leyen, segnando un importante punto a favore della presidenza della Commissione. Con 175 voti a favore e 360 contrari, il risultato riflette le dinamiche politiche attuali e il sostegno alla leader europea. Questo episodio suscita domande sul futuro delle istituzioni europee e sull’equilibrio di potere in un contesto sempre più complesso. Per saperne di più, continua a leggere.

Il Parlamento europeo ha respinto con 175 a favore, 360 contrari e 18 astenuti la mozione di censura contro la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen.

