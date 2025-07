Ue non passa la sfiducia a von der Leyen Ma per la presidente è una débâcle | crollo dei consensi solo metà dell’aula vota per salvarla

Nonostante la sfiducia non sia passata, il sostegno a Ursula von der Leyen si rivela fragile: solo metà dell'aula ha votato per salvarla, un chiaro segnale di instabilità politica. La recente mozione di censura, respinta dal Parlamento europeo, ha infatti acceso i riflettori sulla popolarità della presidente della Commissione Ue, ormai messa alla prova da scandali e controversie. Ma cosa significa tutto questo per il futuro dell'Unione?

La poltrona di Ursula von der Leyen è salva, il sostegno nei suoi confronti, invece, continua a mostrarsi non così solido. Come previsto, il Parlamento europeo ha respinto la mozione di censura nei confronti della presidente della Commissione Ue presentata dalla destra nell’ambito dello scandalo Pfizergate. Ma il voto di giovedì mattina aveva tutt’altra importanza: serviva a capire di quanta popolarità godesse ancora la capa del Berlaymont all’interno della plenaria. E con 175 voti a favore della mozione, 360 contrari e solo 18 astenuti, il risultato assume i contorni della débâcle. Sono 167 gli eurodeputati che sono usciti dall’aula senza votare, abbassando così la quota dei due terzi dei presenti necessaria per la sfiducia, e solo la metà esatta della Plenaria, 360 su 720, ha deciso di sostenerla. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Ue, non passa la sfiducia a von der Leyen. Ma per la presidente è una débâcle: crollo dei consensi, solo metà dell’aula vota per salvarla

