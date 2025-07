Clementino annuncia il nuovo album Grande anima

Clementino torna con un nuovo capitolo della sua straordinaria carriera: "Grande Anima". Un album che promette di essere un viaggio intenso tra energia e introspezione, raccontando la sua storia come mai prima d’ora. Disponibile in pre-order da oggi in vari formati, questo progetto rappresenta un vero e proprio manifesto della sua essenza. Segnate la data: il 25 luglio, un ascolto che non vorrete perdere.

Clementino annuncia la data di uscita del nuovo album Grande anima, da oggi disponibile in vari formati in pre-order. Clementino è pronto a raccontare la sua storia come mai ha fatto prima. Dopo un percorso musicale che ha saputo unire energia e introspezione, annuncia il suo nuovo album Grande anima (Epic Records ItalySony Music Italy), fuori ovunque dal 25 luglio. Un vero e proprio manifesto della storia di Clementino, un viaggio nell’essenza più profonda dell’artista, tra ricordi di famiglia, sogni realizzati con fatica e uno sguardo sempre orientato al futuro. Il disco tocca diverse sfumature dell’anima, intrecciando esperienze personali che spaziano dall’amore alla spiritualità. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu © Spettacolo.eu - Clementino annuncia il nuovo album Grande anima

In questa notizia si parla di: clementino - annuncia - album - anima

CLEMENTINO: fuori il nuovo singolo “BATTE IL CUORE” https://www.switchonmusic.it/wp-content/uploads/2025/07/cover-batteilcuore-jpg-1.jpg Dopo “SORRIDI E VUOI FUMARE”, Clementino è pronto a tornare con una nuova traccia destinata a far ballare, vi Vai su Facebook

Grido annuncia il nuovo disco pubblicando Musica Eterna feat Clementino; Clementino, il ritorno con PARLO ‘E TE; CLEMENTINO. A tre anni dall’ultimo disco annuncia oggi l’arrivo del suo nuovo album “BLACK PULCINELLA”.

Clementino, arriva il nuovo album Black Pulcinella - Ansa.it - A tre anni dal suo ultimo disco, Clementino è pronto a tornare con un nuovo album: 'Black Pulcinella', fuori il 29 aprile per Epic Records Italy/Sony Music Italy. Segnala ansa.it

Clementino, il nuovo album dopo tre anni: ecco “Black Pulcinella” - Questo album è “the dark side of Ienawhite”, il lato nero di Clementino, è Black Pulcinella». ilmattino.it scrive