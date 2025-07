David Corenswet e Nicholas Hoult di Superman si sono sfidati a colpi di canottiera

divertente duello di stile tra David Corenswet e Nicholas Hoult si è trasformato in una vera e propria gara di canottiere, svelando non solo il loro talento attoriale ma anche un sorprendente lato fashion. Con il film di James Gunn alle porte, questa sfida di eleganza ha fatto impazzire i fan, lasciandoci curiosi di scoprire chi vincerà la battaglia di stile...

Con l’arrivo del Superman di James Gunn nelle sale questo venerdì, le star del film David Corenswet e Nicholas Hoult — che interpretano rispettivamente l’Uomo d’Acciaio e il suo acerrimo nemico, Lex Luthor — sono impegnati a pieno ritmo con la promozione. Hanno partecipato a podcast, presenziato a première a Los Angeles e Londra, e sfoggiato numerosi completi di alta moda nei talk show mattutini. Ma dopo giorni di incessante attività stampa, il tour insieme al suo nemico sullo schermo potrebbe iniziare a pesare sulla psiche di Corenswet. Mercoledì, Corenswet è stato fotografato a New York City con un look che metteva eroicamente in mostra i tricipiti: canottiera bianca a costine, pantaloni color khaki chiaro, occhiali da sole scuri e felpa grigia annodata in diagonale sul petto. 🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - David Corenswet e Nicholas Hoult di Superman si sono sfidati a colpi di canottiera

