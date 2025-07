Finisce nel porto di Gallipoli con l'auto ma esce illeso | Non posso stare qui domani devo fare 200 pizze

Un incidente insolito ha scosso Gallipoli all’alba: un pizzaiolo, probabilmente esausto dopo una notte intensa, perde il controllo della sua auto e finisce nel porto, ma fortunatamente esce illeso. Il fatto, immortalato in un video, dimostra come anche le notti più stressanti possano trasformarsi in episodi sorprendenti. Ora, con 200 pizze da preparare, il nostro protagonista deve ritrovare il sorriso e la determinazione per affrontare una nuova giornata. Continue reading.

L’episodio, avvenuto all’alba nei pressi dello scalo d’alaggio alle spalle del Santuario del Canneto a Gallipoli, è stato ripreso in un video. Protagonista un pizzaiolo che, probabilmente stremato dopo una lunga nottata di lavoro, è finito con la sua Lancia Y nelle acque del porto. 🔗 Leggi su Fanpage.it

