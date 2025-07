Delitto di Garlasco continua l’analisi sui reperti | si cerca il possessore di un Dna maschile

Il mistero del delitto di Garlasco si infittisce nuovamente: gli investigatori focalizzano l’attenzione su un semplice tappetino da bagno, un dettaglio apparentemente banale ma potenzialmente decisivo. La ricerca del DNA maschile potrebbe rivoluzionare le indagini e portare a una svolta definitiva. Resta da capire se questa chiave nasconda la verità, oppure se il dilemma rimarrà irrisolto. La speranza di una giustizia, ora, si gioca sui reperti più insospettabili.

Tutto da rifare nelle indagini sul delitto di Garlasco? Tutto dipende da un tappetino, quello del bagno di casa Poggi, dove il killer potrebbe (oppure no) essersi lavato le mani dopo l’omicidio di Chiara Poggi quel 13 agosto 2007. È presto per sbilanciarsi, gli inquirenti sono al lavoro. E questo lavoro al momento interessa tre reperti fondamentali contenenti possibile materiale genetico, sui quali stanno operando, come riporta il Corriere della Sera la genetista Denise Albani e il dattiloscopista Domenico Marchigiani, incaricati dalla giudice Daniela Garlaschelli. Ma quali sono questi tre reperti? I reperti all’esame. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it