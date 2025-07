Catania blitz ‘Naumachia’ colpo al cuore del clan Santapaola-Ercolano | gli arrestati

Un'operazione senza precedenti scuote il cuore della criminalità organizzata a Catania: il maxi blitz ‘Naumachia’ ha portato all’arresto di 38 esponenti del clan Santapaola-Ercolano, un colpo duro che risuona ben oltre i confini siciliani. Con oltre 150 Carabinieri impegnati e operazioni in dieci province italiane, questa indagine segna una svolta decisiva nella lotta alla mafia. Le loro storie di resistenza e speranza continuano a scrivere il futuro della legalità.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Un’operazione di vasta portata colpisce al cuore il clan Santapaola-Ercolano. Trentotto arresti in una sola operazione: numeri che non si vedevano da tempo a Catania. Il maxi blitz antimafia, denominato ‘Naumachia ‘, ha coinvolto oltre 150 Carabinieri del Comando provinciale etneo, con il supporto di diverse unità specializzate, in azione in dieci province italiane, da Catania a Palermo, passando per Napoli, Asti, Pavia e Siracusa. Il provvedimento, firmato dal GIP del Tribunale di Catania su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, ha portato a 38 custodie cautelari in carcere (due gli irreperibili) e un arresto ai domiciliari con braccialetto elettronico. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com