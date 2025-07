LIVE Giro d’Italia femminile 2025 tappa di oggi in DIRETTA | aumenta il vantaggio delle cinque battistrada

Benvenuti alla diretta live della quinta tappa del Giro d’Italia femminile 2025, un evento che si sta rivelando emozionante e ricco di sorprese. Le cinque battistrada stanno dando spettacolo, aumentando il loro vantaggio: chi farà la differenza oggi? Rimanete con noi per aggiornamenti in tempo reale e tutte le emozioni di questa corsa mozzafiato!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.29 Buongiorno amiche ed amici di OA Sport, benvenuti alla Diretta Live testuale della quinta frazione del Giro d’Italia femminile. Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della quinta tappa del Giro d’Italia femminile 2025. Dopo la movimentata frazione di ieri (Castello Tesino – Pianezze), la quale ha visto la splendida ed inaspettata vittoria dell’australiana Sarah Gigante (AG Insurance – Soudal Team) sul traguardo di Valdobbiadene, la Corsa Rosa ci propone una tappa tranquilla prima degli ultimi tre percorsi tortuosi che decideranno l’esito finale. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Giro d’Italia femminile 2025, tappa di oggi in DIRETTA: aumenta il vantaggio delle cinque battistrada

In questa notizia si parla di: diretta - giro - italia - femminile

LIVE Giro d’Italia 2025, tappa di oggi in DIRETTA: 6 corridori in fuga, c’è Lorenzo Fortunato - Benvenuti alla diretta del Giro d'Italia 2025! Oggi seguiamo la tappa emozionante con sei corridori in fuga, tra cui Lorenzo Fortunato.

DIRETTA LIVE - Arrivo in salita al Giro d'Italia femminile. Sfida tra le big a Pianezze, con la quarta tappa che potrebbe incidere sul risultato finale. Segui con noi la DIRETTA LIVE scritta minuto per minuto dell'evento Vai su Facebook

LIVE Giro d’Italia femminile 2025, tappa di oggi in DIRETTA: in corso l’unica ascesa della giornata - Vai su X

LIVE Giro d’Italia femminile 2025, tappa di oggi in DIRETTA: Lorena Wiebes prevale in volata a Trento! Henderson rimane in Rosa dopo una maxi caduta; LIVE Giro d’Italia femminile 2025, tappa di oggi in DIRETTA: Longo Borghini e Reusser si marcano, Gigante le beffa a Pianezze; LIVE Giro d’Italia femminile 2025, tappa di oggi in DIRETTA: spazio alle velociste prima delle montagne.

Il Giro d’Italia femminile domenica in pista: l’arrivo alle 14,30, la premiazione in piazza Senna - Un suono inconfondibile riecheggerà domenica sull’asfalto dell’Autodromo. Come scrive msn.com

Giro d’Italia femminile 2025, tappa di oggi Castello Tesino-Pianezze: orari, tv, percorso, favorite. Arrivo in salita importante - Una frazione fondamentale per la classifica generale, perchè ci sarà l’atteso primo arrivo in salita e dunque le pretendenti alla classifica g ... Si legge su informazione.it