Odontoiatria convenzionata confronto con l’assessorato | Siod segnala le criticità in arrivo il decreto 2025

Dopo un acceso confronto, si conclude il tavolo tecnico tra l’Assessorato regionale alla Salute e il Sindacato Italiano Odontoiatria Democratica (SIOD) sul budget 2025 per le strutture odontoiatriche convenzionate. La discussione ha messo in luce importanti criticità e segnala l’imminente arrivo del decreto 2025. Scopriamo insieme quali saranno le ripercussioni per i professionisti e le strutture coinvolte in questa nuova fase.

Si è concluso dopo un lungo e intenso confronto il tavolo tecnico convocato dall’Assessorato regionale alla Salute per definire i criteri di assegnazione del budget 2025 per le strutture odontoiatriche convenzionate esterne. Il Sindacato Italiano Odontoiatria Democratica (Siod) ha partecipato. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

