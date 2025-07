Napoli anziani travolti da auto pirata in via Salvator Rosa L’appello | Attraversare è un inferno

Un incidente scottante scuote Napoli: due anziani sono stati travolti da un’auto pirata in via Salvator Rosa, lasciando dietro di sé un bilancio drammatico. La nipote di uno dei feriti ha scritto una lettera choc al parlamentare Borrelli, denunciando l’indifferenza e chiedendo giustizia. Un episodio che evidenzia il bisogno di maggiore sicurezza e tutela per i più fragili. La città si interroga: come poter prevenire simili tragedie e proteggere i cittadini?

Una lettera choc indirizzata al parlamentare Francesco Emilio Borrelli dalla nipote di uno dei due anziani travolti da auto pirata su via Salvator Rosa pochi giorni fa. Un bilancio grave, quello dell’incidente: la donna ha riportato diverse ferite e contusioni, mentre l’uomo versa in gravi condizioni all’ospedale Cardarelli di Napoli. Napoli, anziani travolti da auto . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Napoli, anziani travolti da auto pirata in via Salvator Rosa. L’appello: “Attraversare è un inferno”

