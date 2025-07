Cardiologia del Civile | un nuovo prezioso strumento diagnostico

La Cardiologia dell’Ospedale Civile di Venezia si distingue ancora una volta, introducendo un rivoluzionario strumento diagnostico: un letto-ergometro unico nel suo genere, reso possibile grazie al generoso supporto delle associazioni “San Giacomo Benefica” e “El Todaro Benefico”. Questa innovazione rappresenta un passo avanti nella diagnosi e nel trattamento delle malattie cardiache, migliorando la qualità delle cure offerte. Un esempio di come la collaborazione tra istituzioni e associazioni possa fare la differenza.

