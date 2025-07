Come impedire a Gemini di leggere le nostre chat di Whatsapp | la guida passo passo

Se ti chiedi come proteggere la privacy delle tue chat di WhatsApp da Gemini, sei nel posto giusto. Con l’ultimo aggiornamento di Google, l’integrazione tra Gemini e app come WhatsApp si è ampliata, sollevando preoccupazioni sulla raccolta dei dati. In questa guida passo passo, scoprirai come impedire a Gemini di leggere le tue conversazioni, mantenendo la tua privacy al sicuro. Seguimi e proteggi i tuoi messaggi con semplicità e sicurezza!

Un aggiornamento di Google ha attivato l’integrazione di Gemini con app Android come WhatsApp, Messaggi e Telefono, anche per chi aveva scelto di disabilitarle all’interno dell’app dedicata all’AI. Ecco come funziona, quali dati vengono raccolti e come disattivare l’assistente. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Come impedire a Gemini di leggere le nostre chat di Whatsapp: la guida passo passo

