Il vino nella cultura etrusca | rituali simposi e ceramica da mensa

scienza del vino, arricchendo la loro cultura con rituali sacri, simposi conviviali e pregiata ceramica da mensa. Un viaggio affascinante nelle radici di un popolo che ha lasciato un’impronta indelebile nel patrimonio italiano. Non perdete l’appuntamento di giovedì 17 luglio: un’occasione unica per scoprire come gli Etruschi abbiano plasmato, millenni fa, le tradizioni legate al vino e alla convivialità , e come queste influenzino ancora oggi la nostra cultura.

L'ultimo evento culturale dell'Accademia Valdarnese del Poggio prima della pausa estiva si svolgerĂ giovedì 17 luglio nelle sale del suo Museo Paleontologico a partire dalle ore 21:00 e saranno protagonisti gli Etruschi. Furono una delle prime civiltĂ italiche a sviluppare una vera e propria.

