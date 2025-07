Saucony ProGrid Guide 7 | Y2K style per l’AW25

Scopri la Saucony ProGrid Guide 7 Y2K Style, un vero mix di nostalgia e modernità per l’Autunno/Inverno 2025. Con 11 colori vibranti, tecnologia Grid e un design deciso, questa scarpa non è solo un’icona di stile, ma anche un alleato perfetto per chi vive il movimento come un’espressione di sé. Preparati a fare un salto nel passato con un tocco contemporaneo: perché il look vincente non aspetta, si crea!

La nuova ProGrid Guide 7 fonde design Y2K e comfort moderno. 11 colorazioni, tecnologia Grid e stile deciso per l’AutunnoInverno 2025. Saucony, leader globale nel footwear lifestyle e performance, lancia oggi la ProGrid Guide 7, un modello di punta per l’AutunnoInverno 2025 che unisce il design running dei primi anni 2000 a un’attitudine contemporanea. Pensata per chi vive il movimento come uno stato mentale e lo stile come un’espressione personale, la ProGrid Guide 7 è tanto comoda quanto distintiva. Nata originariamente per le performance, la Guide 7 viene oggi reinterpretata per la scena attuale, fondendo ispirazioni rétro con funzionalità moderne. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Saucony ProGrid Guide 7: Y2K style per l’AW25

