Spagna la corsa dei tori a Pamplona | le immagini della festa

L’emozione della corsa dei tori a Pamplona si rinnova, regalando immagini di adrenalina e tradizione autentica. Quest’anno, il festival San Fermin ha scritto una delle pagine più rapide della storia, con i tori di Victoriano del Rio che hanno attraversato la città in appena 2 minuti e 19 secondi. Un evento carico di tensione e passione che, pur affascinando migliaia di spettatori, non manca di ricordarci i rischi di questa storica manifestazione.

In Spagna, quella di giovedì è stata una delle corse dei tori più rapide finora nel 2025 al festival San Fermin di Pamplona. I tori dell’allevatore madrileno Victoriano del Rio hanno impiegato solo due minuti e 19 secondi per percorrere la distanza di 850 metri tra il recinto e l’arena di Pamplona. Un totale di sette corridori sono stati ricoverati in ospedale per vari colpi e contusioni. 🔗 Leggi su Lapresse.it