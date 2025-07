Neutralizziamo il ricatto energetico russo L’analisi del ministro ucraino Galushchenko

Neutralizzare il ricatto energetico russo è una priorità cruciale per l’Ucraina. Nonostante le devastazioni causate dagli attacchi, il nostro paese non si è arreso, ma ha continuato a rafforzare la sua integrazione europea. Con oltre 64 mila danneggiamenti dal febbraio 2022, il sistema energetico ucraino testimonia la resilienza e la determinazione di un popolo che, contro ogni avversità, guarda avanti verso un futuro di indipendenza e stabilità.

L’energia è uno dei principali obiettivi degli attacchi russi. Eppure, nonostante i bombardamenti massicci, non ci siamo limitati a ricostruire ciò che è stato distrutto: stiamo avanzando lungo il nostro percorso di integrazione europea. Dal febbraio 2022, il sistema energetico dell’Ucraina ha subito oltre 64 mila episodi di danneggiamento, un livello di distruzione senza precedenti per un Paese europeo nel XXI secolo. La Banca Mondiale stima le perdite energetiche dell’Ucraina in oltre 20,5 miliardi di dollari. Quello che un tempo era un simbolo di resilienza, sicurezza e sviluppo pacifico è diventato oggi un campo di battaglia. 🔗 Leggi su Formiche.net