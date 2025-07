Sterilizzare il cucciolo preso in canile è davvero un obbligo? L'avvocata chiarisce tutto quello che c'è da sapere

Adottare un cucciolo dal canile comporta non solo gioia, ma anche responsabilità legali e etiche. Spesso, il modulo firmato prevede la sterilizzazione obbligatoria, ma cosa succede se ci sono motivi validi per non procedere? L'avvocata Laura Mascolo chiarisce ogni dubbio, offrendo una guida chiara e affidabile per tutelare i diritti e il benessere del nostro amico a quattro zampe. Continua a leggere per scoprire tutto ciò che devi sapere.

Quando si adotta un cucciolo, soprattutto, si firma un modulo in cui ci si impegna a procedere a castrazione o sterilizzazione entro un determinato periodo di tempo. Perché si chiede questo impegno da parte dell'adottante? Cosa deve fare una persona che poi, per ragioni che riguardano la salute psicofisica del cane, non vuole procedere? L'abbiamo chiesto all'avvocata Laura Mascolo, esperta in diritti degli animali. 🔗 Leggi su Fanpage.it

È vero che la sterilizzazione dei cani e gatti è obbligatoria per legge?.