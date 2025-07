Milano uccide la madre e si uccide gettandosi dal palazzo | le immagini dal luogo della tragedia

Una tragedia sconvolge Milano: un uomo di 44 anni si è tolto la vita lanciandosi da un palazzo in via Scheiwiller, mentre nel suo appartamento è stato trovato il corpo della madre, vittima di numerose ferite da arma da taglio. Una scena drammatica che ha sconvolto l’intera zona e solleva domande su un contesto di sofferenza familiare e fragilità psicologica. L’ipotesi prevalente, al momento, è...

Un uomo di 44 anni è morto lanciandosi da un palazzo in via Scheiwiller, in zona Corvetto, a Milano giovedì mattina intorno alle 8.30. In un appartamento nei piani bassi dello stesso stabile è stato trovato il cadavere della madre, di 72 anni, con numerose ferite da arma da taglio. A scoprire il corpo della donna sono stati i poliziotti delle Volanti, intervenuti dopo la segnalazione del suicidio del 44enne. L’ipotesi prevalente, al momento, è quella dell’omicidio-suicidio. Sul posto anche la Scientifica e il medico legale. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Milano, uccide la madre e si uccide gettandosi dal palazzo: le immagini dal luogo della tragedia

