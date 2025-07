Calciomercato Inter Sassuolo vicino a chiudere per un giocatore nerazzurro! I dettagli della trattativa con i neroverdi

Il calciomercato Inter si infiamma con un'operazione importante: il Sassuolo è vicino a chiudere per un esterno nerazzurro, segnando un possibile nuovo capitolo nella carriera del giocatore. Dopo l’esperienza in prestito al Villarreal, Tajon Buchanan sembra pronto a vestire una nuova maglia, mentre le trattative tra i due club si intensificano. Tutti gli aggiornamenti sulla strategia di ripartenza dell’Inter e le ultime novità sul mercato, nel vivo delle trattative.

Calciomercato Inter, Si discute con il Sassuolo per la cessione di un esterno nerazzurro: tutti gli aggiornamenti e le novità. Tornare per ripartire. È questa la sintesi del percorso che ha visto Tajon Buchanan, l’esterno canadese, lontano da Milano e pronto a dire addio definitivamente ai nerazzurri. Il classe ’99, dopo aver lasciato il capoluogo lombardo nel calciomercato Inter di gennaio per trasferirsi in prestito al Villarreal, ha vissuto una seconda parte di stagione di rilancio, ma nonostante gli sforzi, il club spagnolo ha deciso di non esercitare il diritto di riscatto. Buchanan, infatti, ha dovuto fare i conti con un lungo stop per infortunio che ha condizionato il suo impatto in Europa. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calciomercato Inter, Sassuolo vicino a chiudere per un giocatore nerazzurro! I dettagli della trattativa con i neroverdi

