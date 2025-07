La Cremonese ha contattato il Napoli per sondare Alessio Zerbin Pedullà

La Cremonese si tiene pronta a sorprendere il mercato, sondando il terreno per Alessio Zerbin, talento in ascesa del Napoli. Non solo Giuseppe Ambrosino e Pasquale Mazzocchi sono nel mirino, ma anche Zerbin attira l’attenzione dei grigiorossi, come rivelato dall’esperto Alfredo Pedullà. Il futuro dell’esterno napoletano si gioca tra opportunità e incertezze, inevitabilmente legate alle sue recenti esperienze e alle strategie di mercato. Ma quali saranno le prossime mosse?

Non solo Giuseppe Ambrosino e Pasquale Mazzocchi, la Cremonese ha messo nel mirino anche Alessio Zerbin. A riferire la notizia è l’esperto di mercato Alfredo Pedullà tramite il proprio sito ufficiale. Pedullà sul futuro di Zerbin. Di seguito quanto raccontato dal giornalista: “Il futuro di Alessio Zerbin è da scrivere. Dopo la sfortunata esperienza di Venezia, coincisa con la retrocessione, l’esterno offensivo è tornato al Napoli per fine prestito e si troverà una nuova soluzione. Dopo i sondaggi, già raccontati, di Pisa e Lecce, nelle ultime ore la Cremonese ha chiesto al Napoli la disponibilità: il profilo di Zerbin piace molto al nuovo allenatore Nicola”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - La Cremonese ha contattato il Napoli per sondare Alessio Zerbin (Pedullà)

In questa notizia si parla di: pedullà - zerbin - cremonese - alessio

Pedullà: “La Cremonese ha chiesto Alessio #Zerbin al Napoli”. Vai su X

Un giovane per il Napoli: Pedullà lancia l'esclusiva Gli azzurri sarebbero sulle tracce di Diego Mascardi, portiere classe 2006 dello Spezia 1.98m di altezza e grande forza nelle gambe, che permettono la discesa rapida nonostante la stazza: queste le prin Vai su Facebook

Zerbin è pronto a lasciare Napoli: un club di Serie A lo ha chiesto agli azzurri – SI; La Cremonese ha contattato il Napoli per sondare Alessio Zerbin (Pedullà); Sportitalia - Napoli, nuova offerta per Alessio Zerbin in Serie A: la squadra.