Meloni annuncia accordi per 10 miliardi di euro per ricostruire l'Ucraina Zelensky | Russia terrorista

Durante la conferenza di Roma sulla ricostruzione dell'Ucraina, Giorgia Meloni ha annunciato accordi per oltre 10 miliardi di euro, dichiarando che il piano della Russia "è fallito". Zelensky ha sottolineato l'importanza di un piano di recupero chiaro, paragonabile al Piano Marshall. È un momento cruciale che potrebbe segnare un nuovo capitolo nella resistenza ucraina e nei rapporti internazionali. Continua a leggere per scoprire i dettagli di questa svolta strategica.

Alla conferenza per la ricostruzione dell'Ucraina, che si svolge a Roma, la presidente del Consiglio Meloni ha detto che il piano della Russia "è fallito", e ha annunciato accordi per "oltre 10 miliardi di euro". Il presidente ucraino Zelensky ha detto che serve un "piano di recupero chiaro, un po' come il piano Marshall". 🔗 Leggi su Fanpage.it

